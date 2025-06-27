3'üncü kattan düşen Emel'in ailesinden cinayet iddiası

GAZİANTEP’te vergi dairesinde gelir uzmanı olarak görev yapan 2 aylık hamile Emel Akbaş Bayhan (38), evinin 3’ünci kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan vergi müfettişi eşi M.Ş.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emel A.’nın ailesi ise olayın cinayet olduğunu ve sorumlunun kocası olduğunu iddia etti.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Onat Kutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Vergi Dairesi’nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B, ile oturdukları evin 3’üncü katından düştü. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Emel Akbaş Bayhan’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Bayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emel Akbaş Bayhan’ın cansız bedeni, dün Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Bayhan’ın cenazesi ise bugün Bahaeddin Nakıpğlu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DÜŞME ANI KAMERADA Emel Akbaş Bayhan’ın 3’üncü kattaki evinin yatak odasındaki pencereden düştüğü anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Emel Akbaş Bayhan’ın eşi M.Ş.B’yi gözaltına aldı. M.Ş.B., emniyetteki ifadesinde eşi ile aralarında bazı sorunlar olduğunu ve olay günü de tartışma yaşadıklarını belirterek, eşinin intihar ettiğini söyledi. M.Ş.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ‘DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLMİŞ’ Ailenin avukatı İsmet Tiryaki, Emel Akbaş Bayhan’ın ölümünde bazı şüpheler olduğunu ve bunun üzerine çalıştıklarını ifade ederek, ‘’Maktulün ölümünde bazı şüpheli hususlar var. Kimseyi direkt suçlu ilan edemeyiz ancak bu şüpheleri aydınlatıp takibini yapmamız lazım. Maktulün daha önce de şüpheliye karşı adli ve idari makamlara müracaatları var. Darbedildiği ve tehdit edildiğine dair. Bu müracaatlar da kurumlarda kayıt altındadır. Maktulenin ölüm kayıtlarında başının üzerine düşmesi dikkat çekici. Normalde intihar eden birisinin ayaklarının üzerine düşmesi refleks göstermesi gerekiyor. Direnç göstermesi gerekiyor. Hareketsizce yere düşme şekli şüphelidir. Bu şüpheyi aydınlatacağız. Tüm görüntüler de kamera kayıtları ile mevcuttur’’ dedi.