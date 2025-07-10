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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Faruk kurtarılamadı

        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Faruk Çelik (22), 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:25
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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Faruk kurtarılamadı
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        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Faruk Çelik (22), 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaza, 1 Temmuz'da Nizip ilçesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Cumhur Akın yönetimindeki 27 ACS 196 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ömer Faruk Çelik'in kullandığı 27 AZD 243 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten yola savrularak ağır yaralanan Ömer Faruk Çelik, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çelik, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Çelik'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

        Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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