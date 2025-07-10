Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Faruk kurtarılamadı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Faruk Çelik (22), 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Faruk Çelik (22), 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 1 Temmuz'da Nizip ilçesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Cumhur Akın yönetimindeki 27 ACS 196 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ömer Faruk Çelik'in kullandığı 27 AZD 243 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten yola savrularak ağır yaralanan Ömer Faruk Çelik, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çelik, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Çelik'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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