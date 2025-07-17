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        Marketten 3 milyon TL'lik gaspta şüphelilerden biri iş yeri çalışanı çıktı

        GAZİANTEP'te, bir markette, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'nin gasbedimesini ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:50
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        Marketten 3 milyon TL'lik gaspta şüphelilerden biri iş yeri çalışanı çıktı
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        GAZİANTEP’te, bir markette, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL’nin gasbedimesini ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden market çalışanı İ.Ç.’nin soyguncularla iş birliği yaptığı ve 3 milyon TL’nin bankaya yatırmak üzere kendisine teslim edildiği öğrenildi.

        Olay, 14 Temmuz’da Emek Mahallesi’ndeki markette meydana geldi. Plakasız motosikletle markete gelen 2 şüpheli, market çalışanı İ.Ç. tarafından bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'yi silah zoruyla gasbedip kaçtı.

        150 KAMERA İNCELENDİ

        Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 150 farklı kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonlarla G.Ç., İ.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K.’yi yakaladı. Şüphelilerden B.A. ise kaçtığı Bursa’da yakalanıp Gaziantep'e getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan paralar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzun yıllardır zincir markette çalışan İ.Ç.'nin diğer şüphelilerle iş birliği yapıp, taşıdığı parayı gasbettirdiği belirtildi.

        Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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