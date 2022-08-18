Gaziantep Adliyesi'nde görev dağılımı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Adliyesi'nde ağır ceza mahkemesi başkanlarının görev yerleri belirlendi.

Hakimler Savcılar Kurulunun müstemir yetki kararnamesi kapsamında daha önce 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Fikret Ataç, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Başkanı oldu. 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 2. Sulh Ceza Hakimi Yunus Emre Oral atandı.

Yaz kararnamesi ile Gaziantep'e tayin olan Serkan Harmankaya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Murat Akaslan 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.