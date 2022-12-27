Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, terör örgütünün kadın yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ç.Ö'yü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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