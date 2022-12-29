Tescilli Araban sarımsağında yeni sezon hazırlıkları başladı

GAZİANTEP (AA) - UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler" ağında yer alan Gaziantep'in öne çıkan lezzetlerinden olan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020'de coğrafi işaret olarak tescil edilen Araban sarımsağı 25 bin dönüm araziye ekildi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının büyük bölümünün Araban Ovası'ndan karşılandığını, gelecek sezon hazırlıklarının başladığını ve sarımsak ekimlerinin yapıldığını söyledi.

Yıl içinde çiftçilere verimliliğin artırılması için eğitimler verdiklerini belirten Altun, bu yıl 40 bin ton rekolte elde edildiğini ifade etti.

Araban Ovası'nın havası, toprağı ve suyunun sarımsak üretimi için çok ideal olduğunu dile getiren Altun, "Diğer bölgelerde ekim ile hasat arası 5 ay sürerken, Araban sarımsağının ekimi ile hasadı ise 9 ay gibi uzun bir süre. Bu bizim için avantaj." dedi.

Araban sarımsağına her geçen gün talebin arttığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Sarımsağımızın ünü ülke sınırlarını aşmış ve Türkiye genelinde yoğun ilgi görmektedir. 2023 yılı Mayıs ayı başlarında yeşil firik, haziran ayı başlarında ise kuru sarımsak hasadına başlayacağız. Ülkenin her bölgesine ve yurt dışındaki pazarlara Araban Ovası'nın verimli topraklarında bilinçli üreticilerimiz tarafından bin bir zahmetle yetiştirilen sarımsağın satışını yapacağız. Araban Ovası'nda bu yıl toplam 25 bin dönüm alanda sarımsak ekimi yapıldı. Önümüzdeki yıl inşallah daha verimli olur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.