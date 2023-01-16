Gaziantep'te 112 yaşındaki Vakkas dede hayatını kaybetti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede ölen 112 yaşındaki Vakkas Ekici, Araban ilçesinde toprağa verildi.



Gaziantep'teki özel hastanede yaşamını yitiren Ekici'nin naaşı, yaşadığı Araban ilçesine bağlı kırsal Akbudak Mahallesi'ne getirildi.



Burada kılınan cenaze namazının ardından Ekici'nin naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.



İlçesinin en yaşlısı olduğu belirtilen 10 çocuğu ve 40 torun sahibi Ekici'nin ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.





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