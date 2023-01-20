Araban'da öğrenciler karnelerini aldı

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GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in Araban ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Kaymakam Hilal Kızılkaya, Merkez Ortaokulu ile Akbudak İlkokulu'ndaki düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Daha sonra karne dağıtımı yapan Kızılkaya, öğrencilere şöyle tavsiyelerde bulundu:



"Bir dönemin sonunda karnelerinizi alarak tatile çıkıyorsunuz. Tatil süresince bol bol kitap okumanızı öneriyorum. Eksikliklerinizi de gözden geçirerek ikinci döneme daha iyi başlamalısınız. Tabi bu tatil döneminde hem oynayıp hem de dinlenerek ikinci döneme hazırlanmalısınız. Hepinize iyi tatiller diliyorum."

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ile kurum amirleri ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.​​​​​​​



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