Gaziantep'teki tarihi İç Kale Cami, depremden hasar gördü

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi'nde yer alan İç Kale Cami, zarar gördü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, depremler, tarihi yapıları da etkiledi.

Araban ilçesinde, milattan önce 1200 yıllarında Tunç Çağı'nda yapıldığı tahmin edilen Raban Kale-i Zerrin Kalesi içine sonradan eklendiği belirtilen İç Kale Cami'sinde de depremler nedeniyle hasar oluştu.

Caminin kuzeyindeki girişi ve tavanı çöktü.

Ekipler, camide restorasyon çalışmalarına kısa sürede başlanacağını bildirdi.

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