Gaziantep'te 2 takdir belgesi alan 104 bin öğrenciye bisiklet verilecek

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez ilçe Şahinbey Belediyesi, 2 takdir belgesi getiren başarılı 104 bin öğrenciye bisiklet hediye edecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başarıyı teşvik etmek için başarılı öğrencilere bisiklet hediye etme geleneğini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, her gencin ve çocuğun hayalinin bisiklet sahibi olmak olduğunu kaydetti.

Tahmazoğlu, çocukken hayalinin bisiklet sahibi olmak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Biz hayalimizi gerçekleştiremedik. Ama gençlerimizin hayalini gerçekleştirmek için Şahinbey Belediyesi olarak 104 bin bisiklet aldık ve bu bisikletlerimizi sırayla hediye ediyoruz. Önce 6 takdir alan öğrencilerimize bisiklet verdik, sonra bunu 5'e düşürdük, sonra 4 takdire düşürdük, sonra 3 takdire düşürdük. Şimdi ise 2 takdiri olan her öğrencimize bisikletlerini hediye ediyoruz. Bisikletleriniz hayırlı uğurlu olsun. Güle güle, sağlıkla kullanın. Bu yaz Şahinbey'de çok neşeli geçecek."​​​​​​​



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