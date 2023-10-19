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        Depremlerde hayatını kaybeden eski öğrenci için GAÜN kamp düzenleyecek

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, depremlerde hayatını kaybeden eski öğrencileri Oğulcan Dinç için kamp düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 08:52 Güncelleme: 19.10.2023 - 08:52
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        Depremlerde hayatını kaybeden eski öğrenci için GAÜN kamp düzenleyecek
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, depremlerde hayatını kaybeden eski öğrencileri Oğulcan Dinç için kamp düzenleyecek.

        Oğulcan Dinç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde eşi ve çocuğuyla beraber enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, Dinç'in unutulmaması için 20-22 Ekim tarihleri arasında fakültede eğitim gören 1. sınıf öğrencilerin katılımıyla kamp düzenleyeceklerini belirtti.

        Yamaçtepe kamp alanında çalışmanın yapılacağını aktaran Özdal, şunları kaydetti:

        "Oğulcan kardeşimiz bizim fakültemizden mezun olmuştu. Depremde maalesef kendisini ve ailesini kaybettik. Çok üzüldük. Biz de bu organizasyonla kendisini anmak istiyoruz. Oğulcan Dinç'i unutmayacağız. 1. sınıf erkek öğrencilerimizle iki gün kamp yapacağız. Oğulcan Dinç Kampına katılım yüksek olacak. Oğulcan, eşi ve çocuğuna bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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