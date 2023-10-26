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        Gaziantep'te öğrenciler ürettikleri oyuncakları depremzedelere gönderecek

        Gaziantep'te üniversite öğrencileri ders kapsamında yaptıkları oyuncakları depremzede çocuklara gönderecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:26
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        Gaziantep'te öğrenciler ürettikleri oyuncakları depremzedelere gönderecek
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        Gaziantep'te üniversite öğrencileri ders kapsamında yaptıkları oyuncakları depremzede çocuklara gönderecek.

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, Eğitici Araç-Gereç Geliştirme Dersi kapsamında yüzlerce oyuncak üretti.

        Öğrenciler, oyuncakları sergiden sonra depremzede çocuklara ulaştıracak.

        Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhittin Doğan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaptıkları oyuncaklarla depremzede öğrencileri mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Öğrencilerin büyük emeklerin ardından oyuncakları hazırladıklarını ifade eden Doğan, "Öğrencilerimizin hazırladığı oyuncakları sergileyecektik ama deprem nedeniyle gecikmişti. Şimdi açtığımız sergiyle öğrencilerimizin oyuncaklarını sergiliyoruz. Serginin ardından oyuncakları büyük bir afet yaşayan depremzede öğrencilerimize göndereceğiz, öğrencilerimiz böyle bir karar aldı. Bundan dolayı öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

        Öğretim görevlisi Hülya Dirlik ise öğrencilerin yaptıkları oyuncakları göndermesinden dolayı gurur yaşadıklarını anlattı.

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