Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantep'te Çocuk ve Aile Merkezi'nin açılışında konuştu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik, "O projeyi hayata geçiriyoruz inşallah ve pilot proje olarak da deprem bölgesi illerimizden başlayacağız. Nurdağlı kardeşlerimizle gençlerimiz inşallah Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk faydalanan gençlerden olacak." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik, "O projeyi hayata geçiriyoruz inşallah ve pilot proje olarak da deprem bölgesi illerimizden başlayacağız. Nurdağlı kardeşlerimizle gençlerimiz inşallah Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk faydalanan gençlerden olacak." dedi.

Bakan Göktaş, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Türkiye Vodafon Vakfı desteğiyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan Çocuk ve Aile Merkezi'nin açılışında, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 9 ay geçtiğini, devletin var gücüyle bölge için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanların ve başkanların deprem bölgesini boş bırakmadığını anlatan Göktaş, sosyal yardımlar ve psiko-sosyal desteklerle her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Gaziantep'te 364 çalışma arkadaşının her zaman görevde olduğunu aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"TOKİ, yıkılan ve zarar gören binaların yerine 30 binden fazla konut ve 8 bini aşkın köy evinin yapımını üstlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler depremden etkilenen vatandaşlarımıza 106 milyon liraya yakın bir ödenek sunduk, bu bölge itibarıyla. Nurdağı depremden en çok etkilenen bölgelerimizin başında geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu felaketin yüreklerde açtığı yaraları kapatmak için tüm uzman ekiplerimizle her an, her zaman sahadayız, her zaman sizlerleyiz. Başta çocuklarımız olmak üzere burada yaşayan her vatandaşımızın huzurunu sağlamayı kendimize görev bildik."

Bakan Göktaş, daha nitelikli hizmet sunmak için sivil toplum kuruluşlarının desteğini önemsediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte bakanlığımız personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızın yaklaşık 2 bin personeli ile de omuz omuza çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de Anne Çocuk Eğitim Vakfımız AÇEV'in deprem bölgesinde gerçekleştirdiği sayısız aslında çalışmalardan birini daha hizmete açma sevincini hep birlikte yaşıyoruz. AÇEV, 6 Şubat'tan bu yana bölgeye acil insani yardım ve psiko-sosyal destek başta olmak üzere birçok hizmet sundu. Asrın felaketinin ardından annelerimiz ve çocuklarımız için yaptığımız her hizmette AÇEV başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızı da yanımızda görmek hepimize güç kattı. Devlet ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışınca çok daha güzel şeyler ortaya çıktığını ve el ele, gönül gönüle işler yaptıkça da gerçekten vatandaşlarımızın gerçek ihtiyacına da ulaştığına ve gerçek ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi de görüyoruz. Nitekim de bu örnek de bunun bir tanesi."

- "Gazzeli çocukları da unutmuyoruz"

"Sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinden çocuklar bizim için hassas bir nokta." diyen Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak çocuklarımızı, gençlerimizi ve onların annelerini fiziksel ve psiko-sosyal destek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Anne ve çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve özgüveni yüksek bireyler olarak toplumumuzda yer almaları için her geçen gün hizmetlerimizi yeniliyor, faaliyetlerimizi arttırıyoruz. Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinden çocuklar bizim için hassas bir nokta. Bu vesileyle yüzyılın en acı, en kanlı soykırımına maruz kalan Gazzeli çocukları da unutmuyoruz. Her zaman onların da yanında yer almaya hazır olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi, Saygıdeğer Hanımefendi'nin öncülüğünde ve himayelerinde Gazze'de yaralanan ebeveyn, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ulaşım ve onlara geçici barınma imkanı olarak himaye etme yönünde bir talebimiz oldu. Bu konuda da teknik ekibimiz oluştu. Filistinli mevkidaşımla inşallah bu konuda da yapacağımız çalışmaları da çok yakından takip ediyoruz. O çocuklarda bizler için kıymetli."

- "Gençlerimize, ailelerimize bir nevi can suyu da olacak"

İnsanlığı ve geleceği ilgilendiren konularda da politikalar geliştirip ve bunları hayata geçirecek adımlar attıklarına dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Gençlik Bankasına yönelik biliyorsunuz bir projemiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seçim dönemindeki vaadiydi. O projeyi hayata geçiriyoruz inşallah ve pilot proje olarak da deprem bölgesi illerimizden başlayacağız. Nurdağlı kardeşlerimiz de gençlerimiz de inşallah Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk faydalanan gençlerden olacak. Aile kurma yolunda ilk adımı atılacak gençlerimize faizsiz kredi imkanını sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da işte büyük önem verdiği Aile ve Gençlik Bankamız şu anda Meclis'e de gönderildi, imzaya açıldı. Yakın zamanda hayata geçirip buradaki gençlerimizin de faydalanmasını sağlayacağız. Böylelikle de aile kurumunu tamamen yerli imkanlarla da güçlendirmiş olacağız. Gençlerimize, ailelerimize bir nevi can suyu da olacak."

Açılışın ardından Bakan Göktaş ve protokoldekiler merkezi gezdi. Göktaş, burada çocuklarla yakından ilgilendi.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Vodafon Vakfı Başkanı Hasan Süel, AÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt katıldı.