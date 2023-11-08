Nizip Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine kitap desteği

Nizip'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrencilere yardımcı ve soru bankasından oluşan kitap seti dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Sultan Abdülhamid Mahallesinde hizmet veren Gençlik Merkezinde düzenlenen kitap dağıtım programında, öğrencilerle sohbet etti.

Sarı, belediye bünyesindeki gençlik merkezinde 150 öğrenciye ücretsiz kurs verildiğini belirterek, "Burada özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Tüm materyallerini ve en önemlisi de bir yıl boyunca sınav için gerekli kitaplarını ücretsiz veriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz, kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buluyor. Amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu zorlu süreçte destek vermek ve yanlarında olmaktır." diye konuştu.

Sarı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, öğrencilere kitap setlerini dağıttı.