Gaziantep'te elektrik trafosundan hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep'te elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

JASAT, Şahinbey ilçesinde devriye sırasında, üzerine TEDAŞ yeleği giyerek trafodan hırsızlık yapan M.A.K'yi trafo içerisindeki kabloları kestiği sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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