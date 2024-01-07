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        Gaziantep'te elektrik trafosundan hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

        Gaziantep'te elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:51
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        Gaziantep'te elektrik trafosundan hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
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        Gaziantep'te elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

        JASAT, Şahinbey ilçesinde devriye sırasında, üzerine TEDAŞ yeleği giyerek trafodan hırsızlık yapan M.A.K'yi trafo içerisindeki kabloları kestiği sırada suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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