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        Gaziantep'te Kuran kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzalandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Modeli ile Oğuzeli ilçesine yeni bir cami, Kuran kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:38
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        Gaziantep'te Kuran kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzalandı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Modeli ile Oğuzeli ilçesine yeni bir cami, Kuran kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzaladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gaziantep Valiliği ve hayırsever Kaplan ailesi iş birliğinde 6 Şubat depremleri sonrasında Oğuzeli Büyükşahinbey Mahallesi'nde cami, 4-6 yaş Kuran kursu ve 7/24 ambulanslı hizmet verecek sağlık merkezi yapımı için valilik fuaye alanında protokol imza töreni düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, memleketin çocukları için okul yapmak, Kuran kursu yapmak gibi şeylerin büyük bir özveri gerektirdiğini anlatarak, "Maddi şeyler hiçbir zaman bu bakış açımızın önüne geçmedi. Körkün pandemiden sonra bambaşka bir yer oldu. O kadar hızlı büyüyor ki. O yüzden bu ihtiyaçlar bölgenin temel ihtiyaçları. Camide projesi kapsamında yapılacak Kuran kursu da çok önemli. Çünkü bilim dünyası eğitim için 7 çok geç diyor. 6 yaşı ise altın çağ olarak nitelendiriyor. Bu bağlamda caminin içerisindeki böyle bir eğitim bölümü camiyi de sosyal bir cami niteliğine kavuşturacak." dedi.

        Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, YİKOB Başkanı Muhammet Önder, Oğuzeli İlçe Müftüsü Nihat Koç ile hayırsever Kaplan Ailesi mensupları katıldı.

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