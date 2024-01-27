Gaziantep'te tır dorsesi yandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki halı yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüseyin U. yönetimindeki 33 AFT 794 plakalı halı yüklü tırın dorsesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı-Gaziantep kesimi Naimler Mahallesi mevkiinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tırı yol kenarına çeken sürücü Hüseyin U, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. ​​​​​​​

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, halıların bir kısmı zarar gördü.