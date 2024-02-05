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        Afetzede öğrenciler depremzedelerin ihtiyacı için geceyi gündüze kattı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki meslek lisesi öğrencileri, afetzedelerin ihtiyacını karşılaşmak için yoğun çalışma yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:15
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        Afetzede öğrenciler depremzedelerin ihtiyacı için geceyi gündüze kattı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki meslek lisesi öğrencileri, afetzedelerin ihtiyacını karşılaşmak için yoğun çalışma yürüttü.

        6 Şubat'taki depremlerin ardından ildeki 8 meslek lisesinin farklı bölümlerinden öğrenciler, vatandaşların barınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı.

        Okulların çarklarını döndürmeye başlayan afetzede öğrenciler, konteyner, ekmek, yemek ve içecek üretimiyle kent merkezi ve depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı ile İslahiye'de vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

        Öğrenciler, öğrenim görmenin yanı sıra deprem bölgesinin yükünü hafifletmek için çalıştı.

        Şehit Serdal Şakır, GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret, Vedat Topçuoğlu, Hasan Hüseyin Akdoğan, Beylerbeyi, Şehit Karayılan, Fatih, Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri depremin ardından günlük 108 bin ekmek ve 220 bin kişilik yemek hazırladı.

        Öğrenciler, Nurdağı ve İslahiye'de eğitim gören öğrenciler için de 120 konteyner üreterek arkadaşlarının ders görmesine katkı sağladı.

        İldeki konteyner kentleri de gezerek teknik servis gibi hizmet veren liseliler, konteynerlerde oluşan bazı arızaları da giderdi.

        - "Arkadaşlarımızın harıl harıl çalıştığını gördüm"

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, meslek liselerinin deprem sürecinde büyük bir boşluğu doldurduğunu söyledi.

        Depremin üzerinden kısa süre geçmesine rağmen meslek liselerinin üretime başladığını anlatan Tepe, şöyle konuştu:

        "Arkadaşlarımızın harıl harıl çalıştığını, ekmek çıkarttığını, çorba kazanlarının kaynadığını gördüm. Deprem sonrası 220 bin vatandaşımızı okullarımızda misafir ettik. Depremzedelerin ısınma, barınma ve yemek ihtiyaçlarını giderdik. Hakikaten büyük bir milletiz. Öğrencilerimizin depremzede olmasına rağmen okuma amaçlı gittiği okulunda üretime de kendi isteğiyle katılması ve her zamankinden daha çok çalışması kıymetli bir şey."

        Tepe, meslek liselerinin eğitim hayatında ne kadar önemli olduğunu deprem sürecinde gördüklerini, öğrenci ve öğretmenlerin bu süreçte önemli katkılar verdiğini belirtti.

        - "Öğrenciler de depremzede"

        Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Eroğlu da 2021'de okulda yemek yapmaya başladıklarını dile getirdi.

        Deprem sürecinde de çalışmaya devam ettiklerini aktaran Eroğlu, "Bu süreçte en az 80 bin kişiye yemek ürettik. Halkımız yemeklerden ücretsiz faydalandı. Burada 80 öğrenciyle çalışıyoruz ve bu öğrenciler de depremzede. Ancak bütün öğrencilerimiz deprem sürecinde buraya gelerek halkımız için yemek üretimi yaptı." dedi.

        - "Katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize"

        Öğrencilerden Mehmet Burak Yılmaz ise deprem sonrası afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını ifade ederek, "Depremlerden sonra hocalarımız bizi okula çağırdı. Gece gündüz çalıştık ve 80 bin kişilik yemek hazırladık." diye konuştu.

        Mukaddes Tanrıkulu da Gaziantep'te yemek ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Tanrıkulu, "İnsanlara yardım etmek hoşuma gidiyor. Bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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