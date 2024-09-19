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        Gaziantep'te 11 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Gaziantep'te bir araçta 11 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:37
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        Gaziantep'te 11 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Gaziantep'te bir araçta 11 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e kaçak tütün taşıyan bir aracı tespit etti. Araçta yapılan aramada, 11 ton 100 kilogram kaçak tütün ile 22 bin dolu makaron ele geçirildi, M.K, M.Y. ve B.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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