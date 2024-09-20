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        Gaziantep'te motosikletlere yönelik denetim

        Gaziantep'te polis ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:46 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:46
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        Gaziantep'te motosikletlere yönelik denetim
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        Gaziantep'te polis ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 ve 19 Eylül tarihlerinde il merkezindeki parklarda motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

        Bu kapsamda, yaya kullanımına açık alanlara motosiklet ile giren, abart egzoz veya ehliyetsiz araç kullanan 160 motosiklet sürücüsüne 586 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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