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        Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 23:33 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:33
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        Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

        Yılmaz, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.

        Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu aktaran Yılmaz, "Güzel bir maç oldu, kazasız belasız. Başta oyuncularımı, teknik heyeti ve gazi şehrin seyircilerini ve Trabzonspor'u kutluyorum. Aslında bizim için lig bu maçla başladı. Geçen sezondan 15 oyuncumuzla yollarımız ayrıldı. Yeni bir takım olduk. Bir Anadolu kulübü olarak 17 transfer yaptık. Takım olma yolundayız." diye konuştu.

        Takım olmanın futbolda önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu maçla takım olma yoluna başladık. Oyuncuları, teknik heyeti ve seyircilerimizi canıgönülden kutluyorum. Tabii gönül isterdi 3 puan alsaydık. Futbolda yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Trabzon'u da kutluyorum. Hakem konusuna değinmek istemiyorum, tabii ki canımız yanıyor. Onlar da insan, beşer şaşar insanoğlu. Ama bundan sonra hak edileni hakemlerimizin de vereceğine inanıyorum. Güzel bir maç oldu. Bundan sonraki maçlarımızda da şehrimize yakışır bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. İyi bir maç olduğuna inanıyorum, iyi mücadele ettik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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