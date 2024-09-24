Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Bulanık mantık ve yapay zeka ile matematik eğitiminde yeni yaklaşımlar

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından uygulanan projeyle matematik öğretmenlerine yapay zeka ve bulanık mantık temelli eğitimler sunarak öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık mantık ve yapay zeka ile matematik eğitiminde yeni yaklaşımlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından uygulanan projeyle matematik öğretmenlerine yapay zeka ve bulanık mantık temelli eğitimler sunarak öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

        TÜBİTAK'ın 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından ikinci kez desteklenen "Yapay Zeka Destekli Bulanık Mantık Teorisi ile Günlük Hayat Problemlerinin Çözümü (Fuzzy Logic-2)" projesiyle matematiğin günlük hayat problemlerine daha etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor.

        Projeye, Gaziantep MEB bünyesinde görev yapan matematik öğretmenlerinin yanı sıra akademisyenler ve alanında uzman kişiler katılıyor.

        Eğitimler, öğretmenlerin yapay zeka ve bulanık mantık uygulamalarını derslerine entegre etmelerine böylece matematiğin daha somut bir şekilde öğrencilere aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

        Proje Yürütücüsü GAÜN öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Han Şimşekler Dizman, AA muhabirine, 8 farklı paydaş kurumun desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Matematik öğretmenlerine yapay zeka ve bulanık mantık konularında farkındalık kazandırmayı ve bu bilgileri sınıf ortamına taşıyabilecekleri eğitimler sunmayı amaçladıklarını aktaran Dizman, şunları kaydetti:

        "Yapay zekanın içinde yoğun bir matematiksel altyapı mevcut. Öğretmenlerimizi bu konuda yetkinlikler kazandırarak, matematik derslerinde daha anlamlı ve gerçekçi uygulamalar yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Klasik matematik yöntemleri her zaman günlük hayat problemlerini çözmeye yetmiyor. Projemiz, bu problemleri daha yenilikçi bir yaklaşımla ele almayı teşvik ediyor."

        Matematik öğretmeni Meltem Şenel Özarpacı Tunç da projeyle matematiği somutlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        GAÜN Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elboğa'dan sosyal medya uy...
        GAÜN Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elboğa'dan sosyal medya uy...
        Gaziantep'te "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı d...
        Gaziantep'te "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı d...
        Sınavlarda başarılı olan Gaziantepli öğrenciler Bosna Hersek gezisine gönde...
        Sınavlarda başarılı olan Gaziantepli öğrenciler Bosna Hersek gezisine gönde...
        Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı
        Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı
        Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Lig bizim için bu maçta başladı
        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Lig bizim için bu maçta başladı