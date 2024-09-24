Bulanık mantık ve yapay zeka ile matematik eğitiminde yeni yaklaşımlar

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından uygulanan projeyle matematik öğretmenlerine yapay zeka ve bulanık mantık temelli eğitimler sunarak öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

TÜBİTAK'ın 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından ikinci kez desteklenen "Yapay Zeka Destekli Bulanık Mantık Teorisi ile Günlük Hayat Problemlerinin Çözümü (Fuzzy Logic-2)" projesiyle matematiğin günlük hayat problemlerine daha etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor.

Projeye, Gaziantep MEB bünyesinde görev yapan matematik öğretmenlerinin yanı sıra akademisyenler ve alanında uzman kişiler katılıyor.

Eğitimler, öğretmenlerin yapay zeka ve bulanık mantık uygulamalarını derslerine entegre etmelerine böylece matematiğin daha somut bir şekilde öğrencilere aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor. Proje Yürütücüsü GAÜN öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Han Şimşekler Dizman, AA muhabirine, 8 farklı paydaş kurumun desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Matematik öğretmenlerine yapay zeka ve bulanık mantık konularında farkındalık kazandırmayı ve bu bilgileri sınıf ortamına taşıyabilecekleri eğitimler sunmayı amaçladıklarını aktaran Dizman, şunları kaydetti: