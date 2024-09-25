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        Gaziantep'te yolcu otobüsünde 32 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 32 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:27
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        Gaziantep'te yolcu otobüsünde 32 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 32 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpek yardımıyla arama yapıldı.

        Ekipler, bir valiz içerisinde 32 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.Y.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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