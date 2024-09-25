Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        İlçe merkezi Serinevler Mahallesi'nde bulunan iş merkezinin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

        İş merkezi yakınındaki Şehit İsmet Kayar Ortaokulu tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Çatının kısmen çökmesine neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı
        İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı
        Gaziantep'te üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirlerin isimleri parka...
        Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirlerin isimleri parka...
        İslahiye'de okul çevresi ve servis araçlarına denetim
        İslahiye'de okul çevresi ve servis araçlarına denetim
        Gaziantep'te "Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama" semineri düzenlendi
        Gaziantep'te "Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama" semineri düzenlendi
        Gaziantep'te rüşvet iddiasıyla bir avukat tutuklandı
        Gaziantep'te rüşvet iddiasıyla bir avukat tutuklandı