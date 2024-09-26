Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
F.A. (29) yönetimindeki 27 ME 2261 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Hilmi Kutlubay Caddesi üzerinde, Ö.B. (58) idaresindeki 27 PF 654 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
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