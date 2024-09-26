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        Arabanlı depremzedeler kalıcı konutlarına taşınıyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Gaziantep'in Araban ilçesinde, yapımı tamamlanan deprem konutlarına hak sahipleri taşınmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:05 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:15
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        Arabanlı depremzedeler kalıcı konutlarına taşınıyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Gaziantep'in Araban ilçesinde, yapımı tamamlanan deprem konutlarına hak sahipleri taşınmaya başladı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan 220 deprem konutunun hak sahiplerine teslimi tamamlandı. Konutlarını teslim alan vatandaşlar, kalıcı konutlarına taşınmaya başladı.

        Diğer etaplardaki deprem konutlarının da tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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