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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:27 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:27
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nurdağı ilçesinde yol emniyet ve kontrol denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı.

        Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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