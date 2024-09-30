İslahiye'de motosiklet denetimi yapıldı

Denetimlerde, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve kullandırma, 3 sürücüye dur ihtarına uymadığı, 2 sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullandığı, 2 sürücüye ise muayene ve sigorta olmadığından ceza işlemi uygulandı.

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