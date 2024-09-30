İslahiye'de motosiklet denetimi yapıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet denetim yapıldı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet denetim yapıldı.
Ekipler tarafından kentin değişik noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 25 motosiklet kontrol edildi.
Denetimlerde, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve kullandırma, 3 sürücüye dur ihtarına uymadığı, 2 sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullandığı, 2 sürücüye ise muayene ve sigorta olmadığından ceza işlemi uygulandı.
Trafik ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.
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