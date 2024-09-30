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        İslahiye'de motosiklet denetimi yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:45
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        İslahiye'de motosiklet denetimi yapıldı
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet denetim yapıldı.

        Ekipler tarafından kentin değişik noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 25 motosiklet kontrol edildi.

        Denetimlerde, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve kullandırma, 3 sürücüye dur ihtarına uymadığı, 2 sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullandığı, 2 sürücüye ise muayene ve sigorta olmadığından ceza işlemi uygulandı.

        Trafik ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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