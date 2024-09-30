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        Gaziantep'te beton mikseriyle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 20:08 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:08
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        Gaziantep'te beton mikseriyle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        F.G. idaresindeki 27ACR 118 plakalı beton mikseri, Atatürk Mahallesi Otogar Kavşakta R.P'nin (61) kullandığı 67 AAK 563 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada kamyonet sürücüsü R.P yaralandı.

        İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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