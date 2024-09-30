Gaziantep'te beton mikseriyle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
F.G. idaresindeki 27ACR 118 plakalı beton mikseri, Atatürk Mahallesi Otogar Kavşakta R.P'nin (61) kullandığı 67 AAK 563 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü R.P yaralandı.
İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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