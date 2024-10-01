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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 01.10.2024 - 20:09
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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Antrenmanda, İkas Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

        Tedavileri tamamlanan Quentin Daubin ve Mustafa Eskihellaç, takımla birlikte çalışmalara başladı.

        Kırmızı-siyahlılar yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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