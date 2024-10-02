Nizip Kaymakamı Uğurlu'dan esnaf ziyareti

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Uzun Çarşı ve Atatürk Bulvarı’ndaki iş yerlerini ziyaret eden Uğurlu, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunarak talep ve önerileri dinledi.

Uğurlu, yerel ekonominin gelişimi için esnafın görüş ve önerilerinin önemli olduğunu belirtti.

Devletin her zaman halkının yanında oluğunu ifade eden Uğurlu, "Bizler ziyaretlerimizle esnafımızın yanında olduğumuzu gösteriyor ve sorunlarını dinleyerek ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır. Tüm esnaflarımıza gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.