Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

İsmail Aydın idaresindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, 4 Eylül'de Ö.Ç yönetimindeki 02 AEP 592 plakalı kamyona arkadan çarpmış, Esma (12) ve Kübra Aydın (15) yaşamını yitirmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

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