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        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 4 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:44
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        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
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        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 4 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Halilbaş Mahallesi'nde kamyona çarpan otomobilde yaralanan 13 yaşındaki Zeynep Demirbaş, tedavi gördüğü Gaziantep'teki özel hastanede yaşamını yitirdi.

        Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        İsmail Aydın idaresindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, 4 Eylül'de Ö.Ç yönetimindeki 02 AEP 592 plakalı kamyona arkadan çarpmış, Esma (12) ve Kübra Aydın (15) yaşamını yitirmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

        Esma ve Kübra Aydın kardeşler Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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