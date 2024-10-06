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        Gaziantep FK-Beşiktaş maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 19:35 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:35
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        Gaziantep FK-Beşiktaş maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista, Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile 11'iyle başladı.

        Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Emirhan Topçu, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut, Jean Onana, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı, Milot Rashica ise maça yedek başladı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Günok ve Joao Mario'yu ilk 11'de görevlendirdi.

        - Gaziantep FK 3 değişiklik

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynanan ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

        Kırmızı-siyahlı ekip Beşiktaş karşısına, Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Saborit, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Lungoyi, Maxim, Okereke 11'iyle çıktı.

        Güneydoğu temsilcisinin yedek kulübesinde Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Dervişoğlu, Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ogün Özçiçek ve Ömürcan Artan yer aldı.

        Selçuk İnan, bir önceki maça göre Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ ve Furkan Soyalp'e ilk 11'de yer vermedi.

        - İki takımın taraftarları maça ilgi gösterdi

        Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.

        Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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