Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 zanlı yakalandı
Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduranlara yönelik çalışma yürüttü.
Aramada, 11 kurusıkıdan çevirme tabanca, 3 kurusıkı ve 2 av tüfeği ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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