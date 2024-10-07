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        Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 08:40 Güncelleme: 07.10.2024 - 08:42
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        Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduranlara yönelik çalışma yürüttü.

        Aramada, 11 kurusıkıdan çevirme tabanca, 3 kurusıkı ve 2 av tüfeği ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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