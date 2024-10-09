Nurdağı'nda gıda denetimi gerçekleştirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenli gıdaya ulaşması amacıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenli gıdaya ulaşması amacıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, gıda ürünleri satan iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin saklama ve satış süreçleri, son kullanma tarihleri, etiketleme düzenlemeleri ve genel gıda güvenliği standartlarını denetledi.
Denetimlerde, son kullanma tarihleri geçtiği ürünler zabıta ekipleri tarafından el konularak imha edildi.
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