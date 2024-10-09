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        Nurdağı'nda gıda denetimi gerçekleştirildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenli gıdaya ulaşması amacıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:16
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        Nurdağı'nda gıda denetimi gerçekleştirildi
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenli gıdaya ulaşması amacıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, gıda ürünleri satan iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin saklama ve satış süreçleri, son kullanma tarihleri, etiketleme düzenlemeleri ve genel gıda güvenliği standartlarını denetledi.

        Denetimlerde, son kullanma tarihleri geçtiği ürünler zabıta ekipleri tarafından el konularak imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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