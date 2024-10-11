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        Gaziantep Valisi Çeber, akıllı köy evlerinde incelemelerde bulundu

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde 6 Şubat 2023'de yaşanan depremler sonrasında yapılan akıllı köy evlerinde incelemelerde bulundu, evine yerleşen bir aileye misafir oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:52 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:52
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        Gaziantep Valisi Çeber, akıllı köy evlerinde incelemelerde bulundu
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde 6 Şubat 2023'de yaşanan depremler sonrasında yapılan akıllı köy evlerinde incelemelerde bulundu, evine yerleşen bir aileye misafir oldu.

        Çeber, beraberinde Nurdağı Kaymakamı Nurettin Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve kurum müdürleriyle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri zarar gören Noğaylar Mahallesi'ndeki köy evlerinde incelemelerde bulundu.

        Çeber ve beraberindekiler daha sonra depremde eşini, oğlunu, torunlarını kaybeden ve evine yerleşen Mustafa Koç'u ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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