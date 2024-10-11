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        Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin kubbesi tamamlandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin yıkılan kubbesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:57
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        Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin kubbesi tamamlandı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin yıkılan kubbesi tamamlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, depremlerde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Valide Meryem Kilisesi olarak 1892 yılında yaptırılan, bir süre cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960 yılında camiye dönüştürülen yapının depremlerde yıkılan kubbesi aslına uygun olarak tamamlandı.

        Kentin simge mekanları arasında yer alan tarihi caminin 2025'te ibadete açılması planlanıyor.

        - Yüzde 70'i tamamlandı

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Yahya Dilsizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtuluş Camisi'nin 6 Şubat 2023'te depremlerde ağır hasar aldığını belirterek, "Depremde iki minaresi ve kubbesi yıkılan caminin restorasyonunda yüzde 70 seviyesine geldik. Bu hızla devam edersek 2025’te restorasyonu tamamlayacağız." diye konuştu.

        Dilsizoğlu, restorasyonun kaba inşaat kısımlarının bitmeye yaklaştığını, 2025'te de ahşap doğrama gibi ince işçilik kısımlarının tamamlanacağını ifade etti.

        Açıklamanın ardından kubbeye son kilit taşı yerleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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