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        Gaziantep'te otantik çadır, çekici yardımıyla taşındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hizmete açılan kıl çadırdan yapılma lokanta, çekici yardımıyla 5 kilometre ileriye taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 14.10.2024 - 20:15
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        Gaziantep'te otantik çadır, çekici yardımıyla taşındı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hizmete açılan kıl çadırdan yapılma lokanta, çekici yardımıyla 5 kilometre ileriye taşındı.

        Polis gözetiminde taşınan 108 metrekarelik çadırın taşınma anını vatandaşlar da ilgiyle izledi.

        Depremlerden sonra Küçük Sanayi Sitesi'nde lokanta olarak hizmet veren çadır, 5 kilometre uzaklıktaki yeni yerine monte edilerek hizmete açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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