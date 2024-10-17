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        Gaziantep'te "Bilim Şenliği" düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde "Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:31
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        Gaziantep'te "Bilim Şenliği" düzenlendi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde "Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

        Gaziantep'te TÜBİTAK 4007 Destek Projesi kapsamında üç farklı organizasyon olarak planlan ve ikincisi gerçekleştirilen şenlik, bilim meraklılarını bir araya getirdi.

        Etkinlik kapsamında, sergi alanları, çadır planetaryum, deneyler, güneş gözlem, sanal gerçeklik, bilim tırı, kozmik denemeler sergisi ve bilim filmleri gösterimi yer aldı.

        Şenlikte katılımcılar, bilime dair merak uyandıran 20 atölye etkinliğine katıldı. Ayrıca alanında uzman akademisyenlerle söyleşi ve seminerler de yapıldı.

        Her yaş grubundan katılımcıların olduğu şenlik 4 gün devam edecek.

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