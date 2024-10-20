Gaziantep'te ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.B. ile ona yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle C.A, Ş.A, S.B. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı U.B'nin Şehitkamil ilçesinde akrabasının evinde saklandığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.