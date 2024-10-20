Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 14:47 Güncelleme: 20.10.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 13 Ekim Pazar günü Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi Ş.B'yi bıçaklayarak öldüren zanlı U.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı U.B'nin Şehitkamil ilçesinde akrabasının evinde saklandığı tespit edildi.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.B. ile ona yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle C.A, Ş.A, S.B. ve M.A'yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Süper Lig'de 7 maçtır galibiyete hasret
        Gaziantep FK, Süper Lig'de 7 maçtır galibiyete hasret
        AK Parti'li Elitaş, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı
        AK Parti'li Elitaş, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı
        Gaziantep'te akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü