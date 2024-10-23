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        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, Nurdağı'nı ziyaret etti

        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq ve beraberindekiler 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı İlçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:57
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        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, Nurdağı'nı ziyaret etti
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        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq ve beraberindekiler 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep’in Nurdağı İlçesini ziyaret etti.

        Büyükelçi Haq ve beraberindeki heyet Nurdağı Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Kaymakam Erciyas’tan 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasındaki Nurdağı hakkında bilgiler alan Haq ve beraberindekiler daha sonra Konteynerkent’te hizmet verene eğitim ve öğretim kurumlarını ziyaret etti.

        Konteynırkentte anasınıfı çocuklarla eğlenceli vakit geçiren ve Bangladeş ile Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu belirten Haq, ziyaretin ardından Nurdağı’ndan ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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