Gaziantep'te "Cumhuriyete giden yol" söyleşisi yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'e Giden Yol" konulu söyleşi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pelin Çift moderatörlüğünde Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün katılımıyla gerçekleşen söyleşide cumhuriyetin kuruluşuna giden süreç ve yaşanan olaylar, toplumsal değişimler, Antep'in kurtuluş mücadelesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele dönemi ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şahinbey’in ve Şehitkamil’in torunlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 101 yıl önce çok önemli bir başlangıç yapıldı ve en büyük eserim dedi Cumhuriyet’e Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Yüzyılı sizinle birlikte şahlanacak. İnşallah bu diriliş büyük bir şahlanışa dönüşecek. Bizden aldığınız bayrağı en göklere siz koyacaksınız. Size çok güveniyorum. Korkma diyen İstiklal Marşımızı bütün dünyada okutup al yıldızlı bayrağımızı her yerde dalgalandıracaksınız." dedi.