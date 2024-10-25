Gaziantep'te "Cumhuriyete giden yol" söyleşisi yapıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'e Giden Yol" konulu söyleşi düzenlendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'e Giden Yol" konulu söyleşi düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pelin Çift moderatörlüğünde Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün katılımıyla gerçekleşen söyleşide cumhuriyetin kuruluşuna giden süreç ve yaşanan olaylar, toplumsal değişimler, Antep'in kurtuluş mücadelesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele dönemi ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şahinbey’in ve Şehitkamil’in torunlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 101 yıl önce çok önemli bir başlangıç yapıldı ve en büyük eserim dedi Cumhuriyet’e Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Yüzyılı sizinle birlikte şahlanacak. İnşallah bu diriliş büyük bir şahlanışa dönüşecek. Bizden aldığınız bayrağı en göklere siz koyacaksınız. Size çok güveniyorum. Korkma diyen İstiklal Marşımızı bütün dünyada okutup al yıldızlı bayrağımızı her yerde dalgalandıracaksınız." dedi.
Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ve öğrencilerin katıldığı söyleşi hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.