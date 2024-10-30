Araban Kaymakamı İşçimen, şehit aileleri ve gazilerle buluştu
Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.
Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.
Araban Kaymakamlığınca, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, şehit aileleri ve gaziler için bir restoranda etkinlik düzenlendi.
Programa katılan Kaymakam İşçimen, aileler sohbet ederek, taleplerini dinledi.
İşçimen, Cumhuriyet'in asıl kahramaları olan şehit ve gazileri yalnız bırakmadıklarını söyledi.
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