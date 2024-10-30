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        Araban Kaymakamı İşçimen, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

        Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:52
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        Araban Kaymakamı İşçimen, şehit aileleri ve gazilerle buluştu
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        Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

        Araban Kaymakamlığınca, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, şehit aileleri ve gaziler için bir restoranda etkinlik düzenlendi.

        Programa katılan Kaymakam İşçimen, aileler sohbet ederek, taleplerini dinledi.

        İşçimen, Cumhuriyet'in asıl kahramaları olan şehit ve gazileri yalnız bırakmadıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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