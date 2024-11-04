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        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü konuk olacağı Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 21:01 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:03
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        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü konuk olacağı Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

        Göztepe maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları ile başladıkları antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.​​​​​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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