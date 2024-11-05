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        TBBB'nin belediye-STK ilişkilerinin geliştirilmesi programı Gaziantep'te

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediye Başkanları Birliği (TBBB) tarafından organize edilen belediye-STK ilişkilerinin geliştirilmesi projesi kapsamında Gaziantep'te program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:51
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        TBBB'nin belediye-STK ilişkilerinin geliştirilmesi programı Gaziantep'te
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        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediye Başkanları Birliği (TBBB) tarafından organize edilen belediye-STK ilişkilerinin geliştirilmesi projesi kapsamında Gaziantep'te program düzenlendi.

        TBBB Derneği Genel Başkanı Mehmet Yeloğlu, 25 Aralık Panorama Müzesi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, belediyelerin topluma hizmet üretmekle mükellef, STK'lerin ise gönüllü olarak hizmet eden yerler olduğunu belirtti.

        Toplantıyla, işbirliğini ve organizasyon yeteneklerini artırmayı amaçladıklarını bildiren Yeloğlu, "Türkiye'nin 17 yerinde yapılan bu çalışmayı derleyerek kitap haline getirip İçişleri Bakanlığına devredeceğiz. Bakanlık buradan hareketle belediye-STK ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için çalışma yapacak. Gaziantep gibi önemli bir şehri de projeye dahil etmek istedik." diye konuştu.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur da belediyedeki görevinden önce uzun yıllar STK'lerde hizmet ürettiğini belirterek, "Yıllardan beri tüm STK ve gönüllü kuruluşlara belediyemizin kapısı açık. Burada çok değerli başkanlarımız, STK başkanları ve muhtarlarımız var. Hangi konuda çalışma yapacak olsak, ilgili kurumlar ve STK'lerle bir araya gelip çalıştay düzenliyoruz ve birlikte karar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        TBBB Eğitim Komisyonu Başkanı Ali Özturan ise belediyelerle sivil toplum kuruluşlarının bir arada çalışmasının faydalarını anlattı.

        Açılışın ardından toplantı çeşitli oturumlarla devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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