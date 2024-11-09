Gaziantep'te 19 binden fazla deprem konutunun anahtarı teslim edildi

ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan kalıcı konut seferberliğinde Gaziantep'te 19 bin 185 konutun kurası çekilerek, hak sahiplerine teslim edildi.

Depremlerden etkilenen 11 ilin arasında yer alan Gaziantep'te asrın felaketinin ardından temelleri atılarak, inşaatına başlanan konutlar yükselmeye devam ediyor.

Kentte 4 etap tamamlanarak, 19 bin 185 konut kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, deprem bölgesinde çalışmaların son hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kentte depremlerde 4 bine yakın can kaybı yaşandığını hatırlatan Çeber, "Nurdağı depremde oransal olarak en çok hasar alan yerlerden biri. İlçede 41 bin vatandaşımız var, 2 bin 25'i rahmetli oldu. Yani her 20 kişiden birisi hayatını kaybetti. 11 bin civarında yapı stoku vardı. Bunun yaklaşık 7 bini kullanılamaz hale geldi. Depremden hemen sonra çok yoğun çalışmalara başladık." dedi.

Asrın felaketinden sonra hem devletin tüm gücüyle, sivil toplum ve milletin tüm desteğiyle çalışmaların sürdüğünü anlatan Çeber, sözlerini şöyle sürdürdü: