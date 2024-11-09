SANKO'nun 120. yılında "sahre" sergisi
SANKO Holding'in kuruluşunun 120. yılı dolayısıyla "sahre" sergisi düzenlendi.
SANKO Holding'in kuruluşunun 120. yılı dolayısıyla "sahre" sergisi düzenlendi.
Pürsefa Hanı'nda açılan sergide, SANKO Holding'in tarihinin anlatıldığı klip gösterildi.
Sergide, "SANKO Grup Şirketlerinin Faaliyet Alanlarındaki Malzemeler ile Bağlantılı Küratöryel Karma Sergi", "Çalışanların Gözünden SANKO' Fotoğraf Atölyesi ve Sergisi", "SANKO Holding Tarihçesi ve Deneyim Alanı" dijital sanat çalışması ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Sergiye, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve ilgililer katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.