Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        SANKO'nun 120. yılında "sahre" sergisi

        SANKO Holding'in kuruluşunun 120. yılı dolayısıyla "sahre" sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:03 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        SANKO'nun 120. yılında "sahre" sergisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SANKO Holding'in kuruluşunun 120. yılı dolayısıyla "sahre" sergisi düzenlendi.

        Pürsefa Hanı'nda açılan sergide, SANKO Holding'in tarihinin anlatıldığı klip gösterildi.

        Sergide, "SANKO Grup Şirketlerinin Faaliyet Alanlarındaki Malzemeler ile Bağlantılı Küratöryel Karma Sergi", "Çalışanların Gözünden SANKO' Fotoğraf Atölyesi ve Sergisi", "SANKO Holding Tarihçesi ve Deneyim Alanı" dijital sanat çalışması ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Sergiye, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 19 binden fazla deprem konutunun anahtarı teslim edildi
        Gaziantep'te 19 binden fazla deprem konutunun anahtarı teslim edildi
        Gaziantep'te 3 bin 270 bin taklit ürün ele geçirildi
        Gaziantep'te 3 bin 270 bin taklit ürün ele geçirildi
        İlçe Müftüleri Toplantısı İslahiye'de yapıldı
        İlçe Müftüleri Toplantısı İslahiye'de yapıldı
        İslahiye Kaymakamlığı Voleybol Takımı Türkiye ikincisi oldu
        İslahiye Kaymakamlığı Voleybol Takımı Türkiye ikincisi oldu
        Gaziantep'te asayiş olayları geçen yıla göre yüzde 12 azaldı
        Gaziantep'te asayiş olayları geçen yıla göre yüzde 12 azaldı
        GAÜN'de organ bağışı etkinliği yapıldı
        GAÜN'de organ bağışı etkinliği yapıldı