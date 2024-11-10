Gaziantep FK, 4 maç sonra yenildi

Ligde 12 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 15 kez havalandırdı kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

Ligin 10 haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlı ekip, sonraki hafta taraftarı önünde İzmir temsilcisi Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı. Dün, Mersin'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilen Gaziantep ekibi böylelikle 4 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'a 3-2 yenilen Gaziantep temsilcisi devam eden haftalarda sahasında Beşiktaş ile 1-1, deplasmanda ise Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

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