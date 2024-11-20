CHP'li Karatepe ve Demir, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu
CHP Genel Başkan yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.
CHP Genel Başkan yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Karatepe, partisinin Gaziantep İl Başkanlığındaki toplantısında, Türkiye'nin tüm illerini dolaşacaklarını ve buna Gaziantep'ten başladıklarını söyledi.
Gaziantep'in sanayi ve ticaretin merkezi olduğunu aktaran Karatepe, şöyle konuştu:
"Biz Türkiye ekonomisini kalıcı şekilde değiştirecek politikaları uygulamak üzere yola çıktık. Sadece faiz oranını indir, döviz kurunu artır şeklinde değil, eğitimden hukuk sistemine, sanayiden tarım politikasına varıncaya kadar Türkiye'nin sürdürülebilir bir kalkınmaya girebilmesi için gerekli olan tüm alanlarda nelerin yapılması gerektiğini biliyoruz ve bunlara yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dünyanın değiştiğinin farkındayız ve dünya artık eski dünya değil. Amerika'daki başkan değişimi, Çin'de yaşananlara baktığımız zaman Türkiye'nin dünyada kurulmakta olan yeni ekonomik mimaride kendisini çok iyi yere konumlandıracak bir strateji belirleyip bunu izlemesi gerektiğini düşünüyorum."
Demir de partisinin ekonomi ekibi olarak sahada ziyaretler yaptıklarını ifade etti.
Vatandaşların taleplerini dinlediklerini anlatan Demir, "Meslek örgütleriyle buluşacağız ve sokaklarda dolaşacağız. Sorunların ne olduğunu biliyoruz ama birinci ağızdan bir kez daha dinlemek istiyoruz." dedi.
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