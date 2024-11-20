Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı" düzenlendi

        Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ev sahipliğinde "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:19 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ev sahipliğinde "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı" gerçekleştirildi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, GTO'da düzenlenen konferansta, 6 Şubat 2023'teki depremlerin dünya tarihinde yaşanan en büyük afetlerden biri olduğunu söyledi.

        Bu tip olağanüstü olayların sadece yaşanılan ülkenin değil, dünya insanlığının da sınavı olduğunu vurgulayan Çeber, "Türkiye'de bu sınavı dostlarımızla beraber geçtiğimizi değerlendiriyoruz. 130 bininci afet konutunu teslim etmiş bir devlet ve millet olarak, yani o gün ne söz verdiysek o sözlerimizi tutan bir devlet ve millet olarak gururlanmakta haklıysak, bu gayretimizde hep yanımızda olan dostlarımız da bunun gururunu yaşayabilir." diye konuştu.

        Depremlerden sonra kaldırılan enkazın Avrupa'nın birçok ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük olduğunu ifade eden Çeber, afetin ilk gününden itibaren yanlarında olan Almanya'ya müteşekkir olduklarını belirterek, "Nasıl tarihi süreç içerisinde birbirimizin yanında olmamız gereken günlerde hep birbirimizin yanında olmuşsak bundan sonra da öyle devam edeceğini ümit ediyorum." dedi.

        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ise 13 haftadır Ankara'da görev yaptığını ve Almanya'nın Türkiye ile yakın ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını kaydederek, "Depremin hemen ertesinde yardıma koşmaya gelen Alman arama kurtarma grupları oldu. Alman ordusu birkaç bin ton yardım malzemesi gönderdi, 250 milyon avro yardımda bulundu. Alman şirketleri ve kurumları, tüm kaynakları harekete geçirerek, mağdurlara yardım etmeye çalıştı." ifadesini kullandı.

        Yardımların devam ettiğini dile getiren Sorg, hala yapılması gerekenlerin olduğuna işaret ederek, bu işbirliğini sürdürmek istediklerine dikkati çekti.

        Sorg, depremden hemen sonra 17 bin kişiye vize verilerek, bölgeden insanların Almanya'daki yakınlarına seyahat etmesine destek sağladıklarını sözlerine ekledi.

        GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da Türkiye'deki Alman firmalarının ve Almanya'daki Türk firmalarının yatırımlarıyla gurur duyduklarını ancak vize sorunu yaşadıklarını, Gaziantepli iş insanlarının Almanya'ya fuara ya da iş görüşmesine gidememesinin iki ülkenin de sorunu olduğunu kaydetti.

        Program, "Türkiye'nin Ekonomik Görünümü: Deprem Sonrasında İyileşme Beklentileri" başlıklı sunum gerçekleştiren Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İcra Kurulu İcra Direktörü Gülbin Şahinbeyoğlu'nun moderatörlüğündeki "Deprem Sonrası Yönetim ve Kriz Önlemede İlgili Aktörler" konulu fikir alışverişiyle devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Gaziantep Öğretmen Akademileri'nin...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Gaziantep Öğretmen Akademileri'nin...
        Biyonik kulakla eşler birbirini ilk kez duydu
        Biyonik kulakla eşler birbirini ilk kez duydu
        CHP'li Karatepe ve Demir, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu
        CHP'li Karatepe ve Demir, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu
        İşitme engelli çift, 10 yıl sonra birbirini yeniden duydu
        İşitme engelli çift, 10 yıl sonra birbirini yeniden duydu
        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemi yaptı
        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemi yaptı
        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, Nurdağı'nı ziyaret etti
        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, Nurdağı'nı ziyaret etti